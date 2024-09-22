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«Возможно, это была его последняя гонка». Босс «РБ» — о быстром круге Риккардо

«Возможно, это была его последняя гонка». Босс «РБ» — о быстром круге Риккардо
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Руководитель «РБ» Лоран Мекис объяснил, почему команда дала возможность Даниэлю Риккардо совершить самый быстрый круг гонки на Гран-при Сингапура.

«Дэн использовал агрессивную стратегию, стартовав на мягких шинах, и по ходу гонки проехал несколько очень хороших кругов. У него практически не было шансов пробиться на хорошую позицию, но он не сдавался и боролся на протяжении всей гонки. Учитывая, что это, возможно, была последняя гонка Даниэля, мы хотели дать ему шанс насладиться ею и проехать самый быстрый круг.

У нас есть несколько недель, чтобы подготовиться к финальной части чемпионата и двум предстоящим тройникам. Конкуренция сейчас острее, чем когда-либо, и мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Мекиса пресс-служба «РБ».

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