«Возможно, это была его последняя гонка». Босс «РБ» — о быстром круге Риккардо

Руководитель «РБ» Лоран Мекис объяснил, почему команда дала возможность Даниэлю Риккардо совершить самый быстрый круг гонки на Гран-при Сингапура.

«Дэн использовал агрессивную стратегию, стартовав на мягких шинах, и по ходу гонки проехал несколько очень хороших кругов. У него практически не было шансов пробиться на хорошую позицию, но он не сдавался и боролся на протяжении всей гонки. Учитывая, что это, возможно, была последняя гонка Даниэля, мы хотели дать ему шанс насладиться ею и проехать самый быстрый круг.

У нас есть несколько недель, чтобы подготовиться к финальной части чемпионата и двум предстоящим тройникам. Конкуренция сейчас острее, чем когда-либо, и мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Мекиса пресс-служба «РБ».