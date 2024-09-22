Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер рассказал, сколько Ферстаппен теряет денег из-за отсутствия побед

Ральф Шумахер рассказал, сколько Ферстаппен теряет денег из-за отсутствия побед
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер рассказал, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен каждый гоночный уикенд теряет из-за отсутствия побед $ 1 млн.

«Считается, что он теряет миллион за каждую гонку, в которой не побеждает. Это невероятно. В прошлом году он был так успешен, а теперь упускает огромные деньги, не говоря уже о том, что его спортивные дела идут не очень хорошо», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Считается, что в прошлом году базовая зарплата Ферстаппена составляла $ 45 млн, но он дополнительно заработал еще $ 25 млн в виде бонусов за свои 19 побед и чемпионский титул. В этом сезоне Макс одержал всего семь побед в 18 гонках, его безвыигрышная серия затянулась на восемь гонок.

Материалы по теме
Ферстаппен допустил, что конфликт с ФИА может повлиять на его будущее в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android