Вольф объяснил ошибочную тактику Хэмилтона, стоившую Льюису нескольких позиций

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф объяснил выбор стратегии для Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура, стоившую британскому гонщику нескольких позиций.

«Это был действительно неприятный для нас вечер. Четвёртое и шестое места — не лучший результат после старта с третьей и четвёртой позиций. Наш выбор стратегии был основан на нашем прошлом опыте, мы считали, что решающее значение имеет положение на трассе. Мы думали, что мягкие шины дадут Льюису преимущество на старте, но это оказалось неверным решением. Из-за проблем с управляемостью задней оси мы откатились назад. В отличие от предыдущих гонок на этой трассе, обгоны оказались вполне возможными. Оглядываясь назад, мы должны были начать гонку на «медиуме».

Однако это не отменяет того факта, что сегодня мы были слишком медленными. На данный момент мы испытываем трудности в жарких условиях, когда необходимо повышенное сцепление с трассой, как здесь и в Баку, но это не оправдание. Мы должны найти способ улучшить ситуацию. Теперь мы с нетерпением ждём Остина, где у нас будет обновление, и надеемся, это позволит нам продвинуться вперёд», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».