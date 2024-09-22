Впервые в истории Гран-при Сингапура прошёл без сейфти-кара

Сегодняшний Гран-при Сингапура стал первым в истории, в котором на городской трассе «Марина Бей» не появилась машина безопасности.

Гран-при Сингапура впервые появился в календаре Формулы-1 в 2008 году, с тех пор там прошло 15 гонок, включая сегодняшнюю. Во все предыдущие годы на трассе «Марина Бей» в гонке появлялся сейфти-кар. Более того, Гран-при Сингапура является одним из лидеров по количеству появлений на трассе сейфти-кара. Но сегодня бессменный водитель машины безопасности ФИА Бернд Майландер ни разу не покинул пит-лейн. Не было и ни одного режима виртуального сейфти-кара.

Полноценный автомобиль безопасности не был задействован в Гран-при уже девятый раз подряд (в Баку был задействован ВСК. — Прим. «Чемпионата»). При этом в Монце, во время подготовки к Гран-при Италии, Майландер разбил сейфти-кар в «Параболике».

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.