«Иногда это не срабатывает». Хэмилтон — о стратегии «Мерседеса» в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление на Гран-при Сингапура, где он занял шестое место.

«Трудно описать всю гамму эмоций, которые испытываешь, когда тебе предстоит такая сложная гонка. Этот год продолжает испытывать всех на прочность, но мы стараемся изо всех сил. Мы не всегда всё делаем правильно, и именно так сегодня получилось с нашей стратегией. Мы всегда стараемся принимать верные решения, но иногда это не срабатывает. Это может огорчать, но мы все вместе несём за это ответственность.

В последних нескольких гонках мы уступали лидерам, и мы упорно работаем над выяснением причин этого. Будем делать то, что у нас получается лучше всего, а именно: будем единой командой, проанализируем и перезагрузимся перед Остином. Отправимся туда с энергией, драйвом и решимостью. Это будет ещё одна возможность показать, на что мы способны, когда всё делаем правильно, и, надеюсь, мы сделаем шаг вперёд в улучшении машины», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.