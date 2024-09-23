«Может, он проверял, не спим ли мы на пит-уолле». Стелла о контакте Норриса со стеной

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, как Ландо Норрис напугал его и генерального директора Зака Брауна, когда слегка задел стену на Гран-при Сингапура.

«Мы говорили с Заком, что, возможно, он хотел проверить, не спим ли мы на пит-уолле или что-то в этом роде. Ландо, не нужно так делать, мы не спали.

Думаю, подобные трассы очень сложны. Они доказывают, насколько важно быть полностью сосредоточенным и контролировать свои шины, поскольку блокировка может произойти в любой момент. К счастью, обошлось без последствий, просто мы немного поволновались, а потом смогли вернуться в свой ритм», — приводит слова Стеллы RacingNews365.