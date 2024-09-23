Расселл: учитывая скорость машины, это было лучшее, чего мы могли добиться

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил своё выступление на Гран-при Сингапура, где он занял четвёртое место.

«После очень сложной пятницы четвёртое место было, вероятно, нашим максимумом. Однако наш темп в квалификации заставил нас поверить, что мы можем добиться большего. Но гонка была для нас сложной как с точки зрения скорости, так и с физической точки зрения. «Макларены» были очень сильны и ехали в своей лиге, а Макс Ферстаппен был просто сильнее нас. Под конец гонки я смог оторваться от «Феррари» Шарля Леклера, так что нам удалось минимизировать потери. Учитывая скорость машины, это было лучшее, чего мы могли добиться», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.