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Алонсо рассказал об успешном андеркате на Гран-при Сингапура

Алонсо рассказал об успешном андеркате на Гран-при Сингапура
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о своём выступлении на Гран-при Сингапура, где он занял восьмое место.

«Это была очень напряжённая гонка, но мы провели её хорошо и заработали несколько хороших очков. Мы попробовали провести андеркат, остановившись на несколько кругов раньше соперников, и это неплохо сработало. По правде говоря, пилотировать эту машину было непросто, но мы отлично справились со своей задачей, финишировав всего в нескольких секундах позади «Феррари». В ближайшие несколько недель мы поработаем в Сильверстоуне, чтобы попытаться улучшить свой результат в Остине», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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