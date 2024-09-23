Перес рассказал, что размышлял о завершении карьеры, но за три секунды передумал

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что в этом году всерьёз задумывался о завершении своей карьеры, но в конце концов решил продолжить её.

«Последние шесть месяцев я размышлял об этом [завершении карьеры], но мне потребовалось три секунды, чтобы принять решение. В конце концов, после стольких лет это был бы самый простой шаг — уйти и в каком-то смысле сдаться. Я бы никогда не простил себе, если бы сделал так.

Это был сложный год. Тяжело было иметь машину с некоторыми ограничениями и не иметь возможности возразить, ведь твой напарник побеждает. Макс ехал очень хорошо, и препятствие между нами с каждым разом становилось всё больше.

Я хочу закончить карьеру, когда сам решу, а не когда кто-то скажет мне об этом. Это моя главная цель: самому решать своё будущее. В конце концов, люди забывают о контракте. Я только подписал контракт. Люди много говорили о всяком, но я не переживал, так как знаю ситуацию», — приводит слова Переса Marca.