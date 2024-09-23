Алонсо ответил, насколько быстрее нужно стать «Астон Мартин», чтобы вернуть позиции

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо оценил положение команды после Гран-при Сингапура.

«Всё указывает на то, что мы седьмая или восьмая команда, если говорить о производительности. Я говорил с Нико [Хюлькенбергом], и он считает «Хаас» пятым. Я говорил с «Уильямсом», и они также считают себя пятыми. Итак, очевидно, что мы не являемся пятой командой. Мы провели два хороших выступления, но это не скрывает недостаток темпа.

Нам нужны улучшения. Мы нужны обновления, нам необходимо «снять» три или четыре десятых, если мы хотим снова возглавить среднюю группу», — приводит слова Алонсо DAZN.