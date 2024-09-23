Перес: восхищаюсь Алонсо, но не буду гоняться так же долго

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес настаивает, что не намерен гоняться так же долго, как 43-летний ветеран Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Календарь сложный, 24 гонки в год, но я проведу в Формуле-1 ещё как минимум два года. Однако я не думаю, что задержусь здесь на очень долго. Мой контракт рассчитан на два года, в Формуле-1 это большой срок, но я знаю, что конец всё ближе.

Я восхищаюсь Фернандо Алонсо, тем, что он делает в его возрасте, но не думаю, что буду гоняться так же долго, как он. И дело не в том, что мне это не нравится, а в том, что у меня маленькие дети и я хочу проводить с ними гораздо больше времени», — приводит слова Переса Marca.