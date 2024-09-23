Хельмут Марко: нам срочно нужен темп

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал сумасшедшим темп Ландо Норриса на Гран-при Сингапура и признал, что австрийской команде срочно нужно сделать ответный ход.

«Это сумасшествие, как он [Норрис] оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужен тем. Слава богу, у нас теперь есть четыре недели, чтобы поработать над этим. Ещё многое может произойти», — приводит слова Марко RacingNews365.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.