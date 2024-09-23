Зак Браун выложил примирительное фото с Кристианом Хорнером

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун опубликовал в соцсетях примирительное фото с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«По пути домой восстановили мир в Формуле-1 (где Netflix, когда он так нужен!). Но битва на трассе продолжится. Какой потрясающий вид спорта!» — подписал Браун фото на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Зак Браун и Кристиан Хорнер Фото: Личный архив

Ранее в «Ред Булл» сильно критиковали спорное заднее антикрыло «Макларена», а после Гран-при Сингапура руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла призвал обсудить вопрос взаимоотношений между «Ред Булл» и «РБ» после того, как Даниэль Риккардо отобрал лучший круг и одно очко за него у Ландо Норриса.

Победу на Гран-при Сингапура одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Оскар Пиастри.