Дамир Идиятулин выиграл 7-й этап RDS GP, команда Fresh Racing — чемпион

21-22 сентября на автодроме «Игора Драйв» прошёл седьмой, финальный этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Чемпион — Артём Шабанов из команды TimeUp — определился досрочно на шестом этапе в Красноярске, в Ленинградской области стало известно, кто составил ему компанию в тройке лучших по итогам чемпионата.

RDS GP 2024. 7-й этап. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 269 баллов;

Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) — 195 баллов;

Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) — 167 баллов.

RDS GP 2024. 7-й этап. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 312 баллов;

Takayama Forward Auto — 279 баллов;

Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт — 246 баллов.

По итогам сезона Артём Шабанов стал чемпионом RDS GP в личном зачёте — этот титул дебютант серии завоевал с первой попытки, отметившись беспрецедентной для российского дрифта серией из пяти подиумов подряд. Дамир Идиятулин, одержав больше всех побед в течение года, впервые в своей карьере стал вице-чемпионом RDS GP. Аркадий Цареградцев занял третье место, добившись на последнем этапе исторического для Российской Дрифт Серии достижения — первой в истории квалификации, в которой пилот обе свои попытки проехал на максимально возможные 100 баллов.

RDS GP 2024. Личный зачёт. Топ-3:

Артём Шабанов (TimeUp) — 1273 балла;

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 1125 баллов;

Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) — 864 балла.

В командном зачёте Fresh Racing в плотной борьбе на «Игора Драйв» вырывает своё чемпионство, а TimeUp в свой второй сезон в RDS GP врывается в число лидеров турнира и становится вице-чемпионом. Георгий Чивчян и Роман Тиводар приносят Takayama Forward Auto третье место.

RDS GP 2024. Командный зачёт. Топ-3:

Fresh Racing — 1906 баллов;

TimeUp — 1834 балла;

Takayama Forward Auto — 1329 баллов.

Следующая возможность померяться силами на одной трассе у представителей RDS GP и RDS Europe будет 5–6 октября на территории спорткомплекса «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, где пройдёт первый в истории российского дрифта Кубок России «Суперфинал РДС».