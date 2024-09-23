«А у Магнуссена двигатель «Феррари». Хорнер ответил на обвинения «Макларена»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что в решении «РБ» позволить Даниэлю Риккардо установить самый быстрый круг на Гран-при Сингапура не было ничего предосудительного.

«РБ» провели пит-стоп и показали самый быстрый круг в конце гонки. Вот и всё.

Кевин Магнуссен сделал бы это, если бы перед этим не допустил ошибку в одном из поворотов. А у него двигатель «Феррари». Каждая команда имеет свою независимость. Этот вопрос будет всегда актуален. Когда у команд один владелец, это неизбежно.

Но… Не забывайте, что за лучший круг ему [Риккардо] положена денежная премия», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

После Гран-при Сингапура руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал обсудить вопрос взаимоотношений между «Ред Булл» и «РБ» после того, как Даниэль Риккардо отобрал лучший круг и одно очко за него у Ландо Норриса. Позже генеральный директор «Макларена» Зак Браун опубликовал в соцсетях примирительное фото с Кристианом Хорнером.