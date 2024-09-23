Оруджев заявил, что не верит в объяснения Норриса о причине ошибок в гонке

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал победу пилота «Макларена» Ландо Норриса на минувшем Гран-при Сингапура, в частности, высказавшись об ошибках британца.

«Меня смутили эти ошибки. Прошёлся совсем по бровке. На сантиметр сильнее бы приложился по стенке, и был бы результат Расселла на Гран-при Сингапура — 2023. Объяснить, кроме как простой потерей концентрации, не могу. Хотя Ландо сказал, что это не так. Но, по-моему, это так!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее глава «Макларена» Андреа Стелла отреагировал на касание Норрисом стены в гонке.