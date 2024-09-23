Оруджев объяснил, почему сильные выступления Колапинто — это не сенсация

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев объяснил, почему не стоит считать сенсацией сильные выступления Франко Колапинто.

«Франко просто хорошо едет. Он мотивирован и не испытывает давления. Едет — кайфует. На самом деле, в Ф-1 только 20 мест, а пилотов уровня не ниже, чем 15 из этих 20, во всём мире порядка ста. Они ездят и в «Индикаре», и в WEC, и даже в GT. Колапинто один из таких. Вряд ли кто-то предполагал, что он попадёт в Ф-1, когда Франко выступал за G-Drive Racing в ELMS. Но он был всегда быстрым. Вопрос был только, подойдёт ли ему машина Ф-1. Ответ — подошла. Но таких человек ещё порядка ста. Поэтому я бы сенсацией его выступления не называл», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате»…

Напомним, Франко Колапинто после Гран-при Нидерландов заменил в составе «Уильямса» Логана Сарджента.