Оруджев — о Риккардо: всё уже понятно, но команда говорит — ещё поезди. Это странно

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказал мнение о вероятном решении «Ред Булл» прекратить сотрудничество с Даниэлем Риккардо.

«Существование ситуации, когда всё уже понятно, но команда говорит — ещё поезди… Для меня это странно. «Ред Булл» прав бы был, если высадил Переса во время летнего перерыва. А тут кого угодно посади, он будет рядом с Юки. И, скорее всего, вне очков. Пилотов у юниорского «Ред Булл» много — можно было бы на каждую гонку их менять! В целом результат был бы такой же», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что «Ред Булл», вероятно, высадит Риккардо уже на Гран-при США, а его место займёт Лиам Лоусон.