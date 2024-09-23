Оруджев поддержал требование «Макларена» о независимости «РБ» от «Ред Булл»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал недовольство «Макларена» тем, что пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо отобрал очко за быстрейший круг у Ландо Норриса на Гран-при Сингапура.

В «Макларене» посчитали, что данное решение исходило от «Ред Булл» в попытке сохранить лидерство Макса Ферстаппена в личном зачёте.

«Я согласен с позицией «Макларена». Сейчас, конечно, в «РБ» оправдаются, что это сделали, чтобы Дэн ушёл красиво. Хотя не вижу ничего красивого в 18-м месте и почти двухкруговом отставании. Явно сделали, просто чтобы забрать очко у Ландо. Я бы просто ввёл правило: у кого из топ-10 быстрейший круг, тот дополнительное очко и получает. Это решает все проблемы», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».