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Норрис отреагировал на лучший круг Риккардо в Сингапуре

Норрис отреагировал на лучший круг Риккардо в Сингапуре
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис заявил, что не имеет ничего против Даниэля Риккардо, который под конец гонки установил самый быстрый круг на Гран-при Сингапура и отобрал у Ландо одно очко.

«Не знаю, что сказать. Молодец, Дэн. Я сделал всё возможное, чтобы проехать круг быстрее, когда шины ещё были в хорошем состоянии. Но я не могу делать это всегда. В последних гонках я всегда старался взять лучший круг — и мне это чаще удавалось, чем нет. Ну не могу я посреди отрезка на «харде» быть быстрее парня на новом «софте».

Такова жизнь. Так было в Формуле-1, я не знаю, наверное, ещё до моего рождения. Тут не на что жаловаться. Умный ход с их стороны. Рад за Дэна. Вот и всё», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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