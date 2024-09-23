Албон отказался от своей критики в адрес напарника по «Уильямсу»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон изменил своё мнение о манёвре напарника по команде Франко Колапинто на старте Гран-при Сингапура.

Сразу после старта Албон пожаловался на Колапинто по командному радио: «Франко просто нырнул в поворот. Что он творит?»

Но после просмотра видеозаписи момента, где Колапинто благодаря позднему торможению обогнал Юки Цуноду, Карлоса Сайнса и самого Албона, Алекс изменил своё мнение.

«Не знаю, как это выглядело со стороны, но, думаю, дело было скорее в том, что никто не мог зайти в тот поворот. Поэтому все выстроились гармошкой и, по сути, должны были срезать поворот. Я был снаружи и поплатился за это. Не собираюсь никого критиковать. Просто немного жаль, что я оказался на той стороне трассы», — приводит слова Албона Motorsport.