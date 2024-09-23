«Он всегда баламутит дерьмо». Вольф жёстко отреагировал на интерес Хорнера к Расселлу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, выразившего заинтересованность в возможном подписании пилота немецкой команды британца Джорджа Расселла.

«Кристиан всегда пытается взбаламутить дерьмо. Итак, я считаю, что он просто делает это для себя. Это часть игры. Джордж – пилот «Мерседеса», он был им всегда и, надеюсь, им и останется. Нам комфортно вместе», — приводит слова Вольфа GPblog.

Отметим, что сам Вольф неоднократно по ходу нынешнего сезона заявлял об интересе к гонщику «Ред Булл» и трёхкратному чемпиону мира голландцу Максу Ферстаппену.