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«Он всегда баламутит дерьмо». Вольф жёстко отреагировал на интерес Хорнера к Расселлу

«Он всегда баламутит дерьмо». Вольф жёстко отреагировал на интерес Хорнера к Расселлу
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, выразившего заинтересованность в возможном подписании пилота немецкой команды британца Джорджа Расселла.

«Кристиан всегда пытается взбаламутить дерьмо. Итак, я считаю, что он просто делает это для себя. Это часть игры. Джордж – пилот «Мерседеса», он был им всегда и, надеюсь, им и останется. Нам комфортно вместе», — приводит слова Вольфа GPblog.

Отметим, что сам Вольф неоднократно по ходу нынешнего сезона заявлял об интересе к гонщику «Ред Булл» и трёхкратному чемпиону мира голландцу Максу Ферстаппену.

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