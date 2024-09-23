Новый спорткар Ferrari представлен в виде игрушечной модели стоимостью $ 18 тыс.

Компания Amalgam Collection, специализирующаяся на создании масштабных моделей дорожных автомобилей и гоночных машин, представила новинку — модель Ferrari 12Cilindri в масштабе 1:8 стоимостью £ 13,5 тыс. ($ 18 тыс. по текущему курсу).

Модель Ferrari 12Cilindri от Amalgam Фото: Amalgam Collection

Тираж модели ограничен 199 экземплярами. Каждая модель собирается вручную и может быть выполнена с учётом индивидуальных пожеланий клиентов. На разработку модели ушло более 3000 часов работы, а сборка каждой из них требует более 300 часов, сообщает Amalgam.

Модель Ferrari 12Cilindri от Amalgam Фото: Amalgam Collection

Ferrari 12Cilindri была представлена в мае этого года, она оснащена 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, в честь которого и получила название. Мощность силовой установки составляет 830 лошадиных сил. До 100 км/ч Ferrari 12Cilindri разгоняется за 2,9 секунды, а за 7,9 секунды способна достичь отметки в 200 км/ч.

Интерьер модели Ferrari 12Cilindri от Amalgam Фото: Amalgam Collection

Отметим, что в коллекции Amalgam также есть модели Ferrari 296 GT3, Lamborghini Countach LP400 и Revuelto, а также гоночная Bugatti Type 59 с фигуркой Жан-Пьера Вамилля стоимостью £ 20,7 тыс. ($ 27,5 тыс. по текущему курсу).