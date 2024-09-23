«Штайнера славили за мат». Глава профсоюза гонщиков поддержал Ферстаппена

Председатель Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Алекс Вурц поддержал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в его противостоянии с ФИА.

«Сколько пожизненных общественных работ должен был бы получить Гюнтер Штайнер за использование слова на букву «F»? Его прославляли за постоянное использование этого слова. Netflix транслировал это по всему миру, никаких проблем. Но что же так всё внезапно изменилось?

Я должен сказать, что мне как гонщику не нравится такой выбор слов. Но как председатель GPDA я должен официально заявить, что мы, конечно, обсудим этот вопрос между собой, достигнем полного консенсуса, а затем рассмотрим, будем ли и в какой форме говорить с ФИА и её президентом.

Лично я всегда считал, что лучше решить всё внутри GPDA. Мы не обращаемся к СМИ. Очень редко что-то доходит от GPDA в прессу, потому что мы просто пытаемся решать вопросы внутри и в интересах спорта.

Думаю, нужно позволить гонщикам искренне выражать себя. Конечно, это не должно быть оскорбительным для кого-то и не должно быть дискриминации. Они все прошли долгий путь в этом отношении. Поэтому лично для меня это наказание слишком суровое», — приводит слова Вурца RacingNews365.