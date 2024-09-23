Новая Lamborghini замечена на «Нордшляйфе»

Новый спорткар Lamborghini — 920-сильный гибрид Temerario — замечен во время заездов по «Северной петле» «Нюрбургринга». Причём на видео, опубликованном на YouTube-канале CarSpyMedia, можно заметить два автомобиля — один из них раскрашен в камуфляжную ливрею.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Lamborghini Temerario была представлена на Автомобильной неделе в Монтерее в середине августа. Новинка заменила в линейке марки семейство Huracán, однако если тот оснащался атмосферным V10, то у Temerario под капотом гибрид на базе четырёхлитрового V8.

Lamborghini Temerario Фото: Lamborghini

Мощность силовой установки Lamborghini Temerario составляет 676 кВт (920 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 343 км/ч. Отметим, что по обоим показателям Temerario опережает Huracán.