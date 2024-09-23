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Питер Уиндзор объяснил, в чём Ландо Норрис превосходит Оскара Пиастри

Питер Уиндзор объяснил, в чём Ландо Норрис превосходит Оскара Пиастри
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор объяснил, в чём пилот «Макларена» британец Ландо Норрис превосходит своего напарника австралийца Оскара Пиастри.

«Он [Оскар] действительно должен был финишировать вторым [на Гран-при Сингапура], если бы не напортачил в квалификации. У него была скорость, которая позволила бы ему конкурировать с Ландо. Но дело в том, что Оскар допустил несколько ошибок в квалификации, и одна из причин этого в том, что он не так мягко соприкасается с трассой, как Ландо Норрис. У Пиастри много других замечательных качеств. Однако когда дело доходит до мягкости его прикосновений под давлением, то он уже не тот», — приводит слова Уиндзора портал F1oversteer.

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