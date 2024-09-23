Риккардо поделился трогательным сообщением, которое ему написал Ферстаппен после ГП Японии

Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо высказался в адрес гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, а также рассказал, что тот написал ему трогательное сообщение после неудачного выступления на Гран-при Японии.

«Макс стал не только, очевидно, отличным пилотом, но и очень зрелым молодым человеком. Он всегда невероятно высоко ценил нашу дружбу и поддерживал меня. После Гран-при Японии в этом году я получал много критики, и он был одним из немногих, кто прислал мне сообщение, в котором написал: «Приятель, держи голову выше. Мы знаем, на что ты способен. Не слушай этот шум». Я его очень уважаю и ценю», — приводит слова Риккардо портал Daily Star.