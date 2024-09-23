Мартин Брандл — о протесте Ферстаппена против запрета мата в Ф-1: пустая трата энергии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports, Мартин Брандл прокомментировал протест пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена против потенциального запрета мата в Ф-1.

«Я не совсем понимаю, почему Макс позволяет себе отвлекаться [от гонок] и участвовать в споре с ФИА об использовании нецензурной брани. Это пустая трата энергии и не принесёт ему пользы.

Пилоты — не маленькие дети. Мы в курсе, что они нецензурно выражаются, пытаясь помешать транслировать свои сообщения из радиоэфиров. К тому же они будут теперь говорить: «Не транслируйте наши радиопереговоры, если им не нравится наш язык». Это, вероятно, уличный язык, однако пилоты представляют себя, свои семьи, свою страну, свою команду, мировых спонсоров и саму Формулу-1.

Эти парни являются иконами, чемпионами, которые формируют общественное мнение. Им следует задуматься об ответственности, которая связана с их привилегированным положением, особенно когда за ними наблюдают многие молодые фанаты. Никто не собирается лишать его энергии, эмоций или свободы слова. Но необоснованная ругань в пылу момента не нужна», — приводит слова Мартина портал Crash.net.