Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он наверняка запомнится как очень быстрый гонщик». Макс Ферстаппен — о Риккардо

«Он наверняка запомнится как очень быстрый гонщик». Макс Ферстаппен — о Риккардо
Комментарии

Пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен уважительно высказался в адрес гонщика «РБ» австралийца Даниэля Риккардо.

«У меня с Даниэлем всегда были прекрасные отношения, прекрасная дружба, мы очень уважали друг друга. Он просто отличный парень. Мы хорошо ладим. Никакой фальши. Наше общение довольно лёгкое. Даниэль наверняка запомнится как очень быстрый гонщик и отличный парень в паддоке», — приводит слова Ферстаппена портал Daily Star.

Напомним, в гонке Гран-при Сингапура Риккардо финишировал 18-м.

Ранее Риккардо поделился трогательным сообщением, которое ему написал Ферстаппен после Гран-при Японии.

Материалы по теме
Риккардо поделился трогательным сообщением, которое ему написал Ферстаппен после ГП Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android