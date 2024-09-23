«Он наверняка запомнится как очень быстрый гонщик». Макс Ферстаппен — о Риккардо

Пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен уважительно высказался в адрес гонщика «РБ» австралийца Даниэля Риккардо.

«У меня с Даниэлем всегда были прекрасные отношения, прекрасная дружба, мы очень уважали друг друга. Он просто отличный парень. Мы хорошо ладим. Никакой фальши. Наше общение довольно лёгкое. Даниэль наверняка запомнится как очень быстрый гонщик и отличный парень в паддоке», — приводит слова Ферстаппена портал Daily Star.

Напомним, в гонке Гран-при Сингапура Риккардо финишировал 18-м.

Ранее Риккардо поделился трогательным сообщением, которое ему написал Ферстаппен после Гран-при Японии.