Кристиан Хорнер: у «Макларена» эталонный болид. Мы будем бороться с ними до конца сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его команда будет бороться с «Маклареном» до конца текущего сезона.

«У «Макларена» эталонная машина на данный момент. Нам нужно немного догнать её. Но в нашей команде есть люди [которые помогут достичь этой цели] и возможности для этого. Думаю, что мы будем бороться [с «Маклареном»] до конца чемпионата. [В личном зачёте Ф-1] мы опережаем их на 52 очка за шесть гонок до конца сезона. Наша команда, безусловно, будет упорно бороться за победу», — приводит слова Хорнера портал Planetf1.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.