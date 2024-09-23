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«Не понимаю, на что он жалуется». Франко Колапинто — в ответ на критику Албона

«Не понимаю, на что он жалуется». Франко Колапинто — в ответ на критику Албона
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Пилот «Уильямса» Франко Колапинто ответил на критику своего напарника Алекса Албона, а также сказал, в чём команде следует улучшиться.

Сразу после старта Албон пожаловался на Колапинто по командному радио: «Франко просто нырнул в поворот. Что он творит?»

«Не понимаю [на что жалуется Алекс Албон]. Я видел только Цуноду рядом с собой. Там было свободное место, поэтому и принял решение заходить в поворот по внутренней траектории. К тому же слева от меня было свободное место. Как мне кажется, нам необходимо научиться лучше защищать позицию и не повторять подобных ошибок. Поскольку, опоздав с пит-стопом на один круг, мы упустили позицию в очковой зоне. Но что есть, то есть. Мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе», — приводит слова Франко портал Autosport.

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