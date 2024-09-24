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В России заблокируют электромобили Zeekr, ввезённые параллельным импортом

В России заблокируют электромобили Zeekr, ввезённые параллельным импортом
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Компания Zeekr будет отключать на территории России свои автомобили, если те попали туда параллельным импортом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Это решение принято в рамках борьбы Zeekr с поставками созданных для Китая автомобилей на другие рынки.

В то же время, по данным «Осторожно, новости», дилеры электромобилей Zeekr предлагают процедуру перепрошивки, которая позволяет обойти блокировку. При этом эффект от перепрошивки может быть временным. Считается, что в России продано более 12,5 тыс. автомобилей Zeekr.

Напомним, что в октябре прошлого года компания Zeekr наняла на должность консультанта по производительности экс-чемпиона Формулы-1 Кими Райкконена. Вскоре марка представила свой первый седан.

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