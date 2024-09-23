Хорнер: мы спрогрессировали в Сингапуре, но в гонке нам не удалось конкурировать с Ландо

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление её пилота Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Сингапура.

«Я действительно считаю, что Макс провёл очень сильную гонку. Если вспомнить, где мы были несколько недель назад, то я думаю, что нам удалось добиться реального прогресса. И, очевидно, нам предстоит много работы перед Остином.

Мы стремились избежать повторения прошлогоднего сценария. Думаю, что, возможно, мы переусердствовали в этом стремлении. Но то, как отреагировала команда, усилия, которые были вложены в эту реакцию, позволили нам предоставить Максу гораздо лучшую машину. Очевидно, в гонке мы не могли конкурировать с Ландо, но при этом не дали пробиться другим», — приводит слова Хорнера портал GPblog.