Оскар Пиастри: в гонке Гран-при Сингапура я достиг максимума своих возможностей

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил своё выступление в гонке Гран-при Сингапура.

«Достиг ли я максимума в Сингапуре? Да. Это, безусловно, максимум, которого мы могли достичь при учёте того, как много времени мы потеряли за «Мерседесом» на первом отрезке. В принципе, я остался доволен конечным результатом. Конечно, мне хотелось бы оказаться в середине гонки.

Я выступил не так хорошо, как нужно, но чувствую, что за этот уикенд мне удалось многому научиться. Так что, если итоговый результат отличается от моих ожиданий, то мы в любом случае проделали хорошую работу и извлекли максимум. В общем и целом довольно счастлив.

Последняя пара кругов была трудной, но до этого у нас было значительное преимущество перед «Мерседесом» в темпе. Кроме того, я не мог атаковать Хэмилтона, поскольку тот стартовал на шинах «софт». У меня было понимание, что позднее гонка повернётся в моём направлении. Именно так мы действовали. А когда мне пришлось ехать позади них, то было довольно тяжело.

Однако у нас тогда было преимущество в темпе. Поэтому чем дольше мы ехали, тем больше возможностей открывалось перед нами, и была разница в шинах. Так что, мне кажется, мы смогли справиться с гонкой очень хорошо», — приводит слова Пиастри портал Motorsport Week.