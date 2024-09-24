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Уволенный из «Уильямса» Логан Сарджент проведёт тесты в IndyCar

Уволенный из «Уильямса» Логан Сарджент проведёт тесты в IndyCar
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Бывший гонщик «Уильямса» Логан Сарджент проведёт тесты в североамериканской серии IndyCar. Об этом сообщает издание PlanetF1.

23-летний американец 19 ноября будет тестироваться на трассе «Thermal Club» в Калифорнии за рулём машины команды «Meyer Shank Racing».

Отметим, что в июле команда «Prema» сообщала, что вела переговоры с Сарджентом о его потенциальном переходе в IndyCar в 2025 году.

Логан Сарджент выступал в Формуле-1 за «Уильямс» с 2023 года, но был отчислен из команды после Гран-при Нидерландов. Его место занял аргентинец Франко Колапинто, который сразу же начал показывать впечатляющие результаты.

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