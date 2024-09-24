Вольф ответил, считает ли «грязной игрой» действия «Ред Булл» в Сингапуре

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал события в конце Гран-при Сингапура, когда пилот «РБ» Даниэль Риккардо установил самый быстрый круг гонки и отобрал очко за него у борющегося за титул Ландо Норриса.

«Думаю, в такой ситуации приходится использовать все тактические приёмы, которые у вас есть. Я не считаю, что это была грязная игра. Вовсе нет, это было в рамках правил.

Гонщики не были нечестны друг к другу, так что я не вижу в этом большой проблемы», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

После Гран-при Сингапура руководитель «Макларена» Андреа Стелла призвал обсудить вопрос взаимоотношений между «Ред Булл» и «РБ» после того, как Риккардо отобрал лучший круг у Норриса. Позже генеральный директор «Макларена» Зак Браун опубликовал в соцсетях примирительное фото с Кристианом Хорнером.