Росберг: Риккардо очень любят, но в этом году он показал недостаточно

Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о возможном уходе из престижнейшей гоночной серии мира пилота «РБ» австралийского ветерана Даниэля Риккардо.

«Жаль, не так ли? Даниэля очень любят. Он фантастический гонщик, но в этом году, к сожалению, он показал недостаточно», — приводит слова Росберга Sky Germany.

В нынешнем сезоне Формулы-1 35-летний Риккардо принял участие во всех прошедших 18 этапах, всего трижды сумев попасть в топ-10. В настоящий момент австралиец занимает 14-е место в личном зачёте.

Ранее трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о карьере Риккардо.