Риккардо: я что-то слышал о премии в $ 3,5 млн за быстрый круг

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо пошутил о якобы огромном бонусе от «Ред Булл» за то что он установил самый быстрый круг гонки на Гран-при Сингапура и отобрал очко за него у борющегося за титул с Максом Ферстаппеном Ландо Норриса.

«Я, конечно, хотел бы, чтобы мы боролись в гонке за немного большее, но да, я слышал что-то о бонусе в размере $ 3,5 млн за лучший круг или что-то в этом роде. «Ред Булл» называл какие-то сумасшедшие цифры!» — приводит слова Риккардо GP Blog.

Ранее руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в решении позволить Даниэлю Риккардо установить самый быстрый круг на Гран-при Сингапура не было ничего предосудительного, и что гонщику положена за это денежная премия.