«Мы не дураки». Ферстаппен поддержал Сайнса после крупного штрафа от ФИА

Трёхкратный чемпион Формулы-1, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поддержал своего коллегу из «Феррари» Карлоса Сайнса после того, как Международная автомобильная федерация вынесла испанцу крупный денежный штраф на Гран-при Сингапура.

«Карлос получил штраф за выход на трассу, верно? Там был красный флаг, знаете, я думаю, это было вполне безопасно, и он знал, что делает. Мы не дураки. Да, когда я вижу, что принимают к рассмотрению даже такие вещи… Боже мой, такие вещи просто суперглупые», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Напомним, ФИА оштрафовала Карлоса Сайнса на € 25 000 за самовольное пересечение трассы после его аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Сингапура. На тот момент стюарды ещё не завершили все работы по эвакуации машины. При этом Сайнсу придётся выплатить только половину от обозначенной суммы, а вторую — только в случае повторного нарушения. Похожий инцидент произошёл на Гран-при Катара в прошлом году, когда Льюис Хэмилтон был оштрафован на € 50 000 и получил предупреждение.

Самого Макса Ферстаппена ФИА обязала провести некие общественные работы за мат на официальной пресс-конференции перед этапом в Сингапуре.