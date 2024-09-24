«МАЗ» Виталия Мурылёва попал в серьёзную аварию на Бахе «Холмы России»

Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Виталия Мурылёва попал в серьезную аварию на последнем спецучастке Бахи «Холмы России».

«МАЗ» Виталия Мурылёва Фото: «МАЗ-СПОРТавто»

«Экипаж цел и организаторами эвакуирован для оказания медицинской помощи. Экипаж Сергея Вязовича остаётся на трассе ожидать техническую помощь для эвакуации автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы «МАЗ-СПОРТавто».

«МАЗ» Виталия Мурылёва Фото: «МАЗ-СПОРТавто»

По итогам первых трёх дней соревнований первую строчку таблицы занимает экипаж Богдана Каримова, на втором месте с отставанием от лидера 6 минут 17 секунд Эдуард Николаев, на третьем – Дмитрий Сотников (+0:08:29) (все три – «КАМАЗ-мастер»).

«МАЗ» Виталия Мурылёва Фото: «МАЗ-СПОРТавто»

В последний день соревнований участникам предстоит преодолеть два спецучастка по 85 километров каждый. Экипаж Виталия Мурылёва претендовал на третье место, отставая от него перед началом дня чуть более, чем на одну минуту.