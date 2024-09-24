Норрис усомнился в необходимости отказа гонщиков «Мерседеса» от общения со СМИ

Пилот «Макларена» Ландо Норрис усомнился в необходимости отказа гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла от обязательного общения с прессой по окончании Гран-при Сингапура.

После финиша представитель немецкой команды заявил, что Хэмилтон и Расселл отдыхают после изнурительной гонки и не будут общаться со СМИ.

Однако Норрис, которому как победителю гонки пришлось общаться со СМИ больше, чем большинству других его коллег, не согласен с объяснениями «Мерседеса».

«Чёрт возьми, всем тяжело! Почему они считают, что у них… У всех был тепловой удар.

Что-то похожее было в прошлом году в Катаре. Я тогда не отнёсся к этому вот так просто, хотя мог бы. У меня сейчас немного кружится голова, но всё нормально», — приводит слова Норриса Planet F1.