Хэмилтон начал брать уроки итальянского для перехода в «Феррари» — Corriere Dello Sport

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон начал брать уроки итальянского языка, чтобы подготовиться к своему переходу в «Феррари», сообщает издание Corriere Dello Sport.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Хэмилтон высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин», а не в «Феррари».

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце