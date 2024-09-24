Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон начал брать уроки итальянского для перехода в «Феррари» — Corriere Dello Sport

Хэмилтон начал брать уроки итальянского для перехода в «Феррари» — Corriere Dello Sport
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон начал брать уроки итальянского языка, чтобы подготовиться к своему переходу в «Феррари», сообщает издание Corriere Dello Sport.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Хэмилтон высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин», а не в «Феррари».

Материалы по теме
Хэмилтон высказался о решении Ньюи перейти в «Астон Мартин», а не в «Феррари»

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android