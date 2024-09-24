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Мартин Брандл считает, что Норрису удалось изгнать своего демона

Мартин Брандл считает, что Норрису удалось изгнать своего демона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл высказал мнение, что Ландо Норрису удалось изгнать демона, мешавшего ему хорошо стартовать с поул-позиций.

«Ландо, безусловно, изгнал демона плохих стартов. Норрису порой не везло на протяжении его карьеры в Формуле-1, не всегда всё складывалось так, как ему хотелось, но в воскресенье вечером ему повезло. В одном из моментов он заблокировал тормоза и лишь мягко коснулся ограждения из шин, не повредив переднее крыло. Это было очень близко. Позже он зацепил ту же стену на подходе к 10-му повороту, где Джордж Расселл разбил свою машину в прошлом году. Ещё пара сантиметров — и гонка Норриса была бы окончена», — приводит слова Брандла Sky Sports.

В этом году до Гран-при Сингапура Ландо Норрис четырежды стартовал с поула, но ни разу не удерживал лидерство к концу первого круга. Но в Сингапуре Норрис сохранил своё лидерство, удержав на старте позади себя Макса Ферстаппена.

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