В «РБ» признали, что подвергали Риккардо излишнему давлению

Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис признал, что в системе «Ред Булл» гонщики подвергаются слишком большому давлению, и наиболее остро в последнее время на себе это ощутил Даниэль Риккардо.

«Нет ничего плохого в том, чтобы оценивать работу своих гонщиков, но думаю, что мы, возможно, обсуждаем это слишком открыто и публично. Мы делали так в первой части сезона, особенно перед летним перерывом. Кажется, на каком-то этапе мы сказали, что обсудим, что произойдёт после Сингапура.

Так что это часть игры. Конечно, иногда можно увидеть, что это, наверное, в плане давления заходит слишком далеко, в первую очередь это касается Даниэля. В этом сезоне он был под большим давлением. Некоторые гонки были лёгкими, некоторые очень сложными. Конечно, эти парни — спортсмены высокого уровня, и они знают, как с этим справляться, но иногда это [давление] немного излишнее», — приводит слова Мекиса GP Blog.