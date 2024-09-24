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Возрождённое ателье Якова Савчика представило свою версию Mercedes-Benz 300 SL

Возрождённое ателье Якова Савчика представило свою версию Mercedes-Benz 300 SL
Saoutchik 300GTC Roadster
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Компания Saoutchik BV, которая в 2016 году приобрела права на марку Saoutchik, представила свой первый автомобиль — Saoutchik 300GTC Roadster, вдохновлённый знаменитым спорткаром 1950-х Mercedes-Benz 300 SL.

Saoutchik 300GTC Roadster

Saoutchik 300GTC Roadster

Фото: Saoutchik

В разработке дизайна автомобиля участвовала студия Ugur Sahin Design, а углепластиковый кузов для Saoutchik 300GTC Roadster создавала Pogea Racing. Каким двигателем будет оснащаться машина и её скоростные характеристики не сообщаются, но известно, что будет построено 15 таких автомобилей.

Saoutchik 300GTC Roadster

Saoutchik 300GTC Roadster

Фото: Saoutchik

Кузовное ателье Saoutchik было основано во Франции в 1906 году выходцем из Российской Империи Яковом Савчиком, который родился в Койданово (сейчас — город Дзержинск, Беларусь).

Saoutchik 300GTC Roadster

Saoutchik 300GTC Roadster

Фото: Saoutchik

Кузова Saoutchik устанавливались в том числе на машины Bentley, Bugatti, Delahaye, Duesenberg, Hispano-Suiza, Isotta Fraschini, Jaguar, Maybach и Mercedes.

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