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Хэмилтон заявил, что был резко против стратегии, которую «Мерседес» выбрал ему на гонку

Хэмилтон заявил, что был резко против стратегии, которую «Мерседес» выбрал ему на гонку
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о напряжённой дискуссии между ним и стратегами команды перед Гран-при Сингапура. Семикратный чемпион Формулы-1 хотел, как все остальные гонщики первой десятки, стартовать на «медиуме», но команда настояла, чтобы он начал гонку на «софте».

«Утром в день гонки мы провели брифинг. На самом деле накануне вечером они уже обмолвились, что хотели бы развести стратегию между двумя машинами, и я был немного озадачен этим.

Ранее, если Джордж хорошо квалифицировался, как он это часто и делает, а я не был в первой десятке или что-то в этом роде, то мы обычно разделяли стратегии. Но когда мы так близки, мне кажется, это не имело смысла. Поэтому я боролся изо всех сил, чтобы меня перевели на «медиум», но команда продолжала настаивать на мягких шинах. А потом, когда все сняли чехлы с шин, оказалось, что все вокруг на средних.

В этот момент я расстроился. Затем я изо всех сил старался не отставать от парней впереди, но они были слишком быстры. Далее я просто старался сохранить эти шины как можно подольше. Мне пришлось заехать на пит-стоп на 17-м круге. С этого момента я понял, что моя гонка, по сути, окончена, потому что жёсткие шины страдают в такую жару», — приводит слова Хэмилтона Race Fans.

Отметим, что схожий случай был в Майами. Тогда пилоты «Мерседеса» тоже стартовали рядом и команда развела их по стратегии. В тот раз на более мягком компаунде стартовал Джордж Расселл.

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