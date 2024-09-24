«Кик-Заубер» намерен подписать пилота Формулы-2 с прицелом на 2026 год — Blick

Швейцарская команда Формулы-1 «Кик-Заубер», которая в 2026 году трансформируется в заводскую команду «Ауди», намерена подписать пилота, который на данный момент выступает в Формуле-2. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

По сведениям источников издания, речь идёт о бразильце Габриэле Бортолето. По плану он отработает 2025 год в роли резервного гонщика, а в 2026 году должен будет занять место боевого пилота, после того как коллектив покинет финн Валттери Боттас. Ранее сообщалось, что финн продлит контракт с «Кик-Заубером» только на один сезон. Официально об этом не объявлено, а сам Боттас отрицал, что согласен на краткосрочное соглашение.

Габриэл Бортолето на данный момент является лидером личного зачёта Ф-2, имея на своём счету 169,5 очка.