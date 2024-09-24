В «Макларен» перешёл глава отдела гоночной стратегии «Ред Булл»

Глава отдела гоночной стратегии «Ред Булл» Уилл Кортни станет спортивным директором «Макларена». Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

В австрийском коллективе Кортни проработал около 20 лет. Новость о его переходе в «Макларен» прокомментировал руководитель команды Андреа Стелла.

«Мы рады приветствовать Уилла в «Макларене». Его опыт, профессионализм и страсть к автоспорту делают его идеальным кандидатом на пост руководителя нашего спортивного подразделения Формулы-1. Сейчас мы вступаем в ключевой этап нашего командного пути. Уверены, что он станет отличным дополнением к нашей сильной команде, поскольку мы стремимся продолжать бороться за победы и чемпионство», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.