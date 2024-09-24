Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо ответил, рассматривает ли он возможность стать запасным пилотом в «Ред Булл».

«Рассматриваю ли я возможность возвращения в „Ред Булл“ в качестве запасного пилота? Нет. Очевидно, в прошлом году это было бы очень разумно — остаться на плаву, и главная цель заключалась в том, чтобы попытаться вернуться в „Ред Булл“. Думаю, что, если бы я сделал это снова, в этом не было бы особого смысла. Я не собираюсь возобновлять свою карьеру. Мне 35 лет. И мне удаётся по-прежнему демонстрировать тот темп, который был у меня на протяжении многих лет.

Однако мне стало труднее поддерживать его каждые выходные. И, возможно, это в какой-то степени связано с возрастом. Думаю, что мне определённо было легче в 25 лет, а не в 35. Кроме того, вероятно, что усилилась конкуренция. И эта общая черта всех видов спорта: тренажёры становятся всё лучше, ребята становятся моложе, поэтому, естественно, они [более подготовлены].

Теперь у них есть доступ ко всем онбордам, поэтому они могут наблюдать и изучать каждого. Возможно, вырос общий уровень пилотов. И из-за этого мне стало сложнее бороться на таком уровне неделю за неделей. Но должен сказать, что я не разочарован этим. Я счастлив, что когда-то мог делать это. Было очень весело. Если это всё же конец, то хочу быть уверенным, что оставлю спорт с хорошими воспоминаниями о нём, а не о вылетах с первой тренировки на каждом уикенде. Это не весело», — приводит слова Риккардо портал PlanetF1.