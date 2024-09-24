Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места на финальном этапе чемпионата России

Сегодня, 24 сентября, в Саранске (Республика Мордовия) завершился финальный этап чемпионата России по ралли-рейдам в классе грузовиков Т5 — Баха «Холмы России», по итогам которого победителем стал экипаж Эдуарда Николаева, представляющий команду «КАМАЗ-мастер».

Итоговые результаты.

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 8:28:24.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +2:24.

3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +2:42.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +6:17.

5. Виталий Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +45:31.

6. Дмитрий Авдеев («КАМАЗ-мастер») +1:12:47.

7. Владимир Моисеев («ГАЗ Рейд Спорт») +3:28:57.

8. Михаил Шкляев («ГАЗ Рейд Спорт») +3:29:20.

9. Юрий Найман («УРАЛ Моторспорт») +9:03:14.

Победу в чемпионате прокомментировал гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

«Всех хочется поздравить с завершением гонки, завершением сезона ралли-рейдов в зачёте грузовиков. По её итогам будут распределены очки за весь сезон и будет определены чемпионы России.

Что касается гонки – она впечатлила многих, организаторам – респект! Классный формат — гонка по ходу маршрута переехала из Ульяновска в Саранск. Чистые, аккуратные, красивые города, отличный приём, радушные болельщики!

Команда, считаю, выступила отлично, все со своими задачами справились. Есть моменты корректировки, с которыми поработаем дома. Разбор полётов будет касаться наших молодых ребят и их ошибок в пилотировании, навигации. Но, тем не менее, основную задачу — привезти результат — мы даже перевыполнили. Заняли не просто первое место, а целых четыре лидирующие позиции в итоге за экипажами «КАМАЗ-мастера». Конечно, жаль, что не всё получилось у соперников. Но это спорт.

Я благодарен всему коллективу команды «КАМАЗ-мастер», в первую очередь сервису, механикам, что подготовили наши машины тщательно, за то, что на спецучастках мы не стояли. Несмотря на непростое время и проблемы с запчастями, мы смогли удержаться весь сезон, побеждая во всех гонках сезона. Мы совершенствовали машины, включая наш капотный грузовик, улучшали характеристики «КАМАЗов», и они нас не подвели.

Задачу, которую перед нами ставило руководство завода – генеральный директор С.А. Когогин,— мы смогли выполнить. Я очень рад как руководитель команды за такие итоги. Поздравляю всю команду, все экипажи с результатом! «Баха «Холмы России» — отличное завершение сезона!» — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».